«فيلي سيليكت» تفتتح 7 فروع في الإمارات بحلول 2022

المصدر: الشارقة - البيان

تعتزم مجموعة «فيلي سيليكت» توسيع دائرة تواجدها بدولة الامارات بافتتاح 7 فروع جديدة مع مزيد من التوسع بحلول عام 2022، حيث افتتحت «فيلي سيليكت» أحدث فروعها في سيتي سنتر الزاهية الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، بحضور رافي فيلي المؤسس والرئيس التنفيذي في مجموعة فيلي يرافقه الإدارة العليا والعديد من الشغوفين بــ«فيلي»، والدكتور المفتي إسماعيل منك أحد أهم الشخصيات العالمية والباحث الإسلامي والمتحدث الملهم.

و«فيلي سيليكت» هو مطعم عصري يحتل مكانة عالمية مرموقة من دار فيلي، ويشتهر بشاي زعفران المعروف يقدم فيلي سيليكت الأطباق والمشروبات المميزة المبتكرة بمظهر عصري وأكثر انتعاشاً، يستطيع الطهاة في سيليكت دمج سحرهم في الأطباق الهندية الأصيلة بجرأة أكثر باستخدام أكثر المكونات المحلية المفضلة.

ويتأثر المطبخ الهندي الحديث بشدة بمزيج من الوصفات الهندية والعالمية، إن الانتشار في هذا المطعم العصري يجلب مجموعة من النكهات الهندية الحديثة المعقدة والمبهجة إلى مجتمع الزاهية، من خلال تقديم قائمة انتقائية استثنائية، تضمن سيليكت تقديم عرض ذي قيمة جيدة لعملائها، تناول العشاء في فيلي واستمتع بتجربة مجموعة رائعة من نكهات مأكولات شمال الهند والشرق الأوسط المحاطة بتصميمات داخلية تخطف الأنفاس.

وفيلي سيليكت يتواجد في الطابق الأرضي من سيتي سنتر الزاهية وبالقرب من كارفور يقدم بعض التندور اللذيذ المطبوخ ببطء مع التوابل المنتقاة يدوياً، ثم الأطباق الحلوة مع كعكة حليب الزعفران التي لا تقاوم، وشريحة سوبر طرية من الكيك مغطاة ببعض الكريما السميكة ومنقوعة أخيراً في حليب الزعفران الكريمي الغني المصنوع بعناية.

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