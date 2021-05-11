أبوظبي توضح الإجراءات المتبعة للدخول إليها خلال إجازة العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجميع المقيمين والسياح في الإمارات الأخرى والذين يرغبون في قضاء عطلة عيد لا تنسى في إحدى أكثر الوجهات أماناً وغنى من حيث المعالم والوجهات السياحية والثقافية أبوظبي، مذكرة إياهم بأن العاصمة الإمارتية تستقبلهم عبر حدودها البرية.

وأوضحت الدائرة الإجراءات المتبعة التي يجب مراعاتها عند دخول الإمارة عبر الحدود البرية.

ونوهت إلى ضرورة إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لغاية 48 ساعة من تاريخ الاستلام بالنسبة للسياح المطعمين وغير المطعمين من الدول المدرجة ضمن القائمة الخضراء، وكذلك السياح من الدول خارج القائمة الخضراء، إضافة إلى المقيمين غير المطعمين في دولة الإمارات.

أما بالنسبة للمقيمين المطعمين في الإمارات، فيتوجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لغاية 7 أيام.

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