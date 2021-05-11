123 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من عام 2021، إذ حققت المجموعة إيرادات بلغت 248 مليون درهم، بزيادة نسبتها 221% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال في المنطقة.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، التي تمتلك أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح المجموعة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 123.3 مليون درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي. وبلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 49.7% في الربع الأول من السنة المالية 2021.

وقد ساهمت خدمات الدردشة لمجموعة يلا في تحقيق الجزء الأكبر من إيرادات «يلا» بما مجموعه 201.1 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 47.3 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 248 مليون درهم.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 206.9٪ إلى 18.8 مليوناً في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.1 ملايين مستخدم في الربع الأول 2020، وفي ما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة لمنصات يلا، ارتفع العدد الكلي للمشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 260.4% إلى 5.8 ملايين مستخدم خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـــ 1.6 مليون مستخدم في الربع الأول 2020.

وقال تاو يانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»: حققنا نتائج مالية قوية مع ارتفاع إجمالي إيراداتنا بنسبة 39.9٪ على أساس ربع سنوي إلى 248 مليون درهم، متجاوزًا الحد الأعلى لتوقعاتنا بنسبة 7.4٪ عن الفترة نفسها. وأضاف أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس مدى فعالية استراتيجية النمو الخاصة بالشركة.

وأعلن صيفي إسماعيل رئيس المجموعة عن عزم المجموعة الاستمرار بإثراء حافظة منتجاتها إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين تطبيقات المجموعة لتطوير نظام تفاعلي متكامل، حيث يشهد زيادة في تدفق المستخدمين من تطبيق إلى آخر. وأكد أن النظام التكاملي الجديد سيسهم بالضرورة في زيادة وعي المستخدمين بالتطبيقات والخدمات المتعددة التي تقدمها مجموعة يلا، والتي من شأنها أن تؤدي في مجملها إلى توسيع قاعدة المستخدمين، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم ضمن تطبيقاتنا.

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