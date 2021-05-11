مصرف عجمان يطلق أول فروعه المتخصصة في إدارة الثروات بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مصرف عجمان افتتاح أول فرع مخصص لإدارة الثروات في منطقة جميرا في دبي، والذي تم تصميمه بعناية فائقة لتقديم أرقى الخدمات الحصرية لعملاء «عجمان لإدارة الثروات». وتم تجهيز الفرع بأحدث التجهيزات التي تضمن تعزيز الخدمة المصرفية المقدمة لعملائه المميزين، ويقوم على تقديم هذه الخدمات نخبة من كبار مديري العلاقات ومجموعة من المتخصصين في مجال الاستثمار والمنتجات المصرفية الأخرى.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: هدفنا من إطلاق الفرع هو أن نخصص لعملائنا المميزين وجهةً مصرفية مميزة وشاملة نقدم لهم من خلالها خدمات مصرفية واستثمارية مرموقة تلائم طابعهم الشخصي وتليق بأسلوب حياتهم المميز وتُعنى بالاهتمام بأهدافهم وأولوياتهم المالية. ومع مضينا قُدماً في تنمية أعمالنا، نتطلع مستقبلاً إلى فتح المزيد من هذه الفروع المميزة.

وقال هاني صبري، رئيس قطاع الاستثمار: نقدم كافة أشكال الدعم والمشورة المالية لعملائنا والتي تلبي مختلف تطلعاتهم سواء من حيث إدارة محافظهم المالية أو تنويعها وزيادة مقدار الاستفادة منها، حيث نقوم بتوفير استراتيجيات وإرشادات تغطي مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارات المتنوعة.

وقال صقر كمال حسن رئيس قسم «عجمان لإدارة الثروات»: يشكل افتتاح الفرع جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الشاملة والديناميكية التي تسعى للارتقاء بالخدمات الاستثمارية وخدمات الأفراد، ويتيح هذا الفرع لعملائنا المميزين من أصحاب الثروات إمكانية الوصول المباشر إلى خيرة خبرائنا الماليين الملتزمين والجديرين بالثقة والذين يتمتعون بخبرة عريقة في مجال الاستثمار وإدارة الثروات والمتخصصين في إدارة مجموعتنا الشاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المبتكرة ذات المستوى العالمي. وأضاف: تمتاز الحلول التي يقدمها «عجمان لإدارة الثروات» بأنها متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم إعدادها بعنايةٍ فائقة لتلائم أهداف العمل الفردي وتلبي الاحتياجات الاستثمارية للعملاء مع مجموعة واسعة من المزايا والامتيازات الحصرية لأسلوب حياة رفيع ومميز.

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