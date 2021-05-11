دبي تستعيد نمو ما قبل الجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

في تسارع قياسي للتعافي في دبي خلال شهر أبريل، أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات، توسعاً قوياً في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، ونمواً للمبيعات إلى أسرع مستوى منذ أكتوبر 2019، بدعم من ارتفاع ثقة الأعمال، مع استمرار الإمارة في التطعيم بلقاحات «كوفيد19» بوتيرة سريعة، وتعزيز ظروف العمل من خلال الزيادات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وصعد مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات في دبي المعدل، الصادر أمس إلى 53.5 في أبريل من 51 في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر 2019، وذلك في مؤشر قوي على أن اقتصاد الإمارة يقترب من وتيرة نموه قبل الجائحة.

وأظهرت البيانات أن السفر والسياحة كانا المحرك الرئيسي للانتعاش في أبريل. وتحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط التجاري للأشهر الـ12 المقبلة بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت درجة المعنويات الإيجابية إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

حيث أظهرت الشركات تفاؤلاً متزايداً بأن تأثير الجائحة سينحسر خلال العام المقبل. وتمثل نتائج المسح أول ارتفاع في الأعمال الجديدة خلال العام الجاري، كما تم تسجيل زيادات أسرع في الأعمال الجديدة في صناعات البيع بالجملة والتجزئة والبناء. ورفعت شركات القطاع الخاص غير النفطي إنتاجها للشهر الخامس على التوالي، مع تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2020، كما كانت هناك زيادة ثالثة في أعداد الموظفين في أربعة أشهر.





اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز