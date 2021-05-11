دبي وجهة العائلات في عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

تستقبل دبي عيد الفطر المبارك بالأجواء الاحتفالية مع تنظيم العديد من الفعاليات، والعروض الترويجية، وتجارب الطعام الممتعة، ما يجعل منها وجهة متميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات، إذ يعدّ عيد الفطر من المناسبات السنوية التي تجمع العائلات في دبي للاستمتاع بالتجارب المتميزة التي تشتهر بها الإمارة.

وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من فعاليات العيد التي تم إعدادها لتلبية مختلف الأذواق في العطلة الرسمية العامة من 29 رمضان حتى 3 شوال. وستلتزم المتاجر والوجهات كافة المشاركة في احتفالات العيد جميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

عروض التجزئة

ويتاح للمتسوقين شراء هدايا العيد مع العروض الترويجية المتميزة في أكبر وأفضل مراكز التسوق والمتاجر التي لديها أشهر العلامات التجارية في دبي، إذ يمكن في عطلة عيد الفطر لزوار متاجر علامة العطور أجمل حول الإمارة الاستمتاع بخفض من 25 إلى 50 في المئة، بالإضافة إلى خفض بنسبة 50% في فروع العربية للعود، وكذلك وخفض بنسبة 25 إلى 75% من «في للعطور».

كما يمكن لعشاق المجوهرات الاستمتاع بعروض متميزة في متاجر زين دايموند ومجوهرات جوهرة مع خفض بقيمة 50 في المئة على منتجات محددة، بينما سيحصل العملاء على 100 درهم من قيمة المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم في فروع صديقي وأولاده.

وتقدم علامة الأدوات المنزلية كريت & باريل خفضاً 40 % على أسعار قطع محددة، وتقدم وسترن للمفروشات خفضاً يتراوح من 25 إلى 75 %، بينما تقدم علامة بلومينغديلز هوم خفضاً 30% على منتجات محددة.

ويمكن لزوار متجر هوليستر الاستمتاع بعروض اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً وخفض نصف القيمة، كما توفر متاجر غانت خفضاً من 25 إلى 75% بهذه المناسبة. وتطلق متاجر شو مارت في دبي أول تشكيلة أحذية كبسولية تقدمها العلامة التجارية حصرياً في عيد الفطر.

فعاليات المدينة

ويمكن للعائلات الاحتفال بعيد الفطر السعيد في دبي دولفيناريوم مع الاستفادة من خفض بنسبة 25 في المئة على تذاكر الدخول إلى العروض المباشرة للدلافين والفقمات، وذلك باستخدام الرمز الترويجي EID25. كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب الحديقة الثلجية في سكي دبي مع كوب من الشوكولاته الساخنة في عيد الفطر السعيد، إذ تتوافر تذكرة عيد الفطر بسعر 285 درهماً، وتشمل إمكان الدخول غير المحدود إلى ألعاب الحديقة الثلجية كافة والاستمتاع بالمناظر الخلابة على تلفريك.

عروض الفنادق

يقدم فندق ذا إتش ملاذاً هادئاً للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، ويمكن للضيوف حجز أربع ليالٍ على الأقل والاستمتاع بخفض بنسبة 30% على أفضل أسعار الغرف المتوافرة، فيما يتضمن عرض عطلة العيد في فندق بلازو فيرساتشي دبي تجربة إقامة في غرفة أو جناح فيرساتشي مع علاجات سبا للاسترخاء وتجديد الطاقة ووجبات إفطار وغداء يومي لشخصين، بالإضافة إلى الحصول على خفض بنسبة 20% على مجموعة واسعة من تجارب الطعام، ويدعو فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز في الخليج التجاري الزوار والمقيمين للاستمتاع بإجازة فاخرة في عيد الفطر مقابل 712 درهماً غير متضمنة الرسوم والضرائب في الليلة الواحدة.

عيدية دبي

وسيحظى زوار وجهات مجموعة مراكز التسوق في دبي بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم، ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة حتى 15 مايو على قسيمة سحب. وفي أيام العيد الثلاثة، سيفوز نحو 40 شخصاً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، وسيتم الإعلان عن 20 اسماً في سحب اليوم الأول، و10 أسماء في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

احتفالات مراكز التسوق

تتيح احتفالات عيد الفطر في دبي فستيفال سيتي مول للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، وفرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أي متجر من 6 وحتى 15 مايو.

ويستضيف مول الإمارات وسوق رايب فعالية دار الحي في العيد مع فرص تسوق فريدة للإكسسوارات والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية وغيرها، وأكشاك عرض وركن للقطع التراثية حتى 15 مايو. ويقدم ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية في إطار سحب جوائز انفق واربح في عيد الفطر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز