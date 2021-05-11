63 % إشغال الفنادق في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق قطاع السياحة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري قفزة نوعية على درب التعافي من آثار جائحة «كوفيد19»، حيث استقطبت المنشآت الفندقية والسياحية ما يقارب من 4 ملايين نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً للبيانات المبدئية للهيئات السياحية المحلية.

وحقق متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية نمواً بنسبة 27.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ 4.3 ليالٍ، فيما شهد شهر مارس 2021 نمواً بنسبة 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، وذلك مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. وشكل المواطنون نحو 25.6% من إجمالي النزلاء خلال الربع الأول، حيث بلغ عدد النزلاء المواطنين خلال تلك الفترة مليون نزيل.

وتظهر الإحصائيات أن عدد النزلاء المواطنين تضاعف خلال شهر مارس بزيادة بلغت 112% خلال مارس، ومثلت إمارة دبي الوجهة الأولى لإقامة المواطنين في تلك المنشآت خلال هذه الفترة، تلتها أبوظبي، ثم رأس الخيمة، ثم الفجيرة والشارقة.

المنتج الوطني

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على الأداء المتميز الذي سجَّله قطاع السياحة الداخلية طوال الفترة الماضية، ونجاح المنتج السياحي الوطني في ترسيخ مكانته كخيارٍ مُفضَّل وأكثر أماناً لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين مقارنة بالوجهات السياحية الخارجية.

وأوضح معاليه أن التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية، وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، يأتي ثمرةً لتضافر جهود مُختلف الجهات الحكومية المعنية بتنمية القطاع السياحي، ويؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الأزمة الصحية العالمية ترجمة للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية، وقد حققت الدولة خلال السنوات الماضية أعلى معدلات النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية، وتعد السياحة الداخلية اليوم رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامةً.

وتؤكد المؤشرات والإحصاءات أنَّ السياحة الداخلية تشهد منذ مطلع العام 2021 نشاطاً كبيراً ونمواً لافتاً مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط تزايد إقبال سكان الدولة على الوجهات السياحية والمنشآت الفندقية المحلية.

ويأتي ذلك نتيجة تنامي الثقة بالإجراءات الوقائية المتخذة لضمان صحة وسلامة نزلاء الفنادق ومرتادي الوجهات السياحية، وكفاءة الحملات الوطنية لتسليط الضوء على المقومات التي تتفرد بها الإمارات، والوجهات المتفردة التي تزخر بها إمارات الدولة السبع، وتطور المرافق الفُندقية وتميز وجودة خدمات الضيافة».

1096 منشأة

ويبلغ عدد المنشآت الفندقية بالدولة حتى نهاية مارس 1096 منشأة، فيما بلغت عدد الغرف 181.3 ألف غرفة، ومن المتوقع أن تزداد نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة إجازة عيد الفطر، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على نمو مؤشرات القطاع الفندقي بشكل عام، في حين أن نسب النمو السياحة الداخلية خلال الربع الأول فاقت مستويات عام 2020، حيث كانت من ضمن أكثر الشرائح مرونة وتعافي في مواجهة الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا».

وكان قطاع السياحة في الإمارات استقطب 14.8 مليون نزيل للمنشآت الفندقية والسياحية خلال العام الماضي 2020، بالرغم من الظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطاع على مستوى العالم نتيجة تأثره المباشر من جائحة «كوفيد 19»، حيث نجح في تحقيق إيرادات بلغت نحو 16.6 مليار درهم و54.2 مليون ليلة سياحية.

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