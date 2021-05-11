شركتا ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية تبحثان دعم المشاريع الخضراء

المصدر: دبي ـ البيان

بحثت الاتحاد لائتمان الصادرات، مع شركة «ساتشي»، وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، التعاون في دعم المشاريع الخضراء والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الحلال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.

واجتمع الوفد الإيطالي الذي ضم بيرفرانسيسكو لاتيني، الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي، ومايكل رون، كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن، مع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في مقر الشركة في دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

مناقشة

وناقش الطرفان التعاون في مجال التأمين المشترك وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم حصول هذه المشاريع على تمويلات إسلامية ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية لكلا البلدين ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال بيرفرانسيسكو لاتيني، الرئيس التنفيذي لشركة ساتشي: «تشترك إيطاليا ودولة الإمارات برؤية مماثلة لوضع التنمية المستدامة في مقدمة جدول أعمالهما العالمي. ويعد هذا الاجتماع بمثابة دفعة كبيرة للعلاقات التجارية القوية بين البلدين. نؤكد التزامنا بدعم الشركات الإيطالية والإماراتية في الوصول إلى التمويل المستدام».

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