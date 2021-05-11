الإمارات تستحوذ على ربع قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

استحوذت 25 مؤسسة إماراتية على صدارة قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، وتضمنت القائمة عدداً من أبرز قصص نجاح الأعمال في الشرق الأوسط. وقد سلطت القائمة الضوء على العديد من الشركات التي ساعدت على تشكيل المنطقة ونقلت إرثها عبر الأجيال.

السعودية

وحصلت الشركات السعودية ضمن القائمة بواقع 36 شركة. تليها الإمارات بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات. وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان التي تملك محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة.

وكذلك تهيمن الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، «المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية» على القائمة بواقع 87 شركة. وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات.

بينما تبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثماربوصفهما من أصغر الشركات عمراً في القائمة، إذ أسست كلتاهما في عام 2010. أما مجموعة دبليوجي تاول العُمانية فتعد أقدم شركة عائلية مصنفة، إذ أسست عام 1866.

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