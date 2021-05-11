«غرفة دبي» تستعرض تطورات وتحديات القطاع العقاري في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل» للاستشارات القانونية، ندوة عن بُعد بعنوان «العقارات في دولة الإمارات: آخر التطورات والتحديات الرئيسية»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 252 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعريف المشاركين على قوانين العقارات في الإمارات، والتطورات الأخيرة التي من المحتمل أن تؤثر على القطاع العقاري، والخيارات والترتيبات والمتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية، والتوقعات المستقبلية ومعدلات النمو المتوقعة للعقار في الدولة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز ودعم هذا القطاع.

أدار الندوة شاهرام صافاي، شريك في «أفريدي وانجل»، وناظم هاشم، محام أول في «أفريدي وانجل»، حيث شاركا الحضور أحدث التطورات التي ستؤثر على قطاع العقارات في دولة الإمارات، وأبرز مجالات وخيارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وآخر التطورات في المنازعات الإيجارية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في الدولة.

اتجاهات السوق

وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الاتجاهات المختلفة في السوق العقاري الإماراتي، وقال المتحدثون إنه من منظور مبيعات العقارات، لا تزال دبي سوقاً جاذباً للمشترين وتشهد طلباً قوياً من قبل فئات معينة في السوق، وأشاروا إلى أن القطاع العقاري مستمر بالتأثر بسبب فائض العرض.

كما أشاروا إلى زيادة في الحوافز المقدمة للمطورين، وخطط الدفع بعد التسليم، وخصومات رسوم التسجيل، وتجميد رسوم خدمات الملكية، وعوائد الإيجار المضمونة، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن التعديلات التي أدخلت على قوانين العقارات الحالية والتعاميم الأخيرة في دولة الإمارات، خلقت حوافز جديدة للمستثمرين العقاريين وعززت من قيمة ومكانة دبي كمركز تجاري جذاب.

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