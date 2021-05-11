3746 مستثمراً أجنبياً ضمن منصة «استثمر في دبي» في 4 أشهر

المصدر: دبي- البيان

سجلت منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهر فبراير الماضي، نمواً قوياً تأكيداً لمكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، كأكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة الرشيدة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.

وتسهم منصة»استثمر في دبي«في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.

وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.

دورة أعمال

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي:«تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية.

ووفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، وتم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء وبلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير وحتى اليوم.

كما تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46% من إجمالي الأنشطة المرخصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشاريع، الأعمال الفنية وصيانتها، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».

وظائف للرخص الصادرة

وقال سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «ساهمت الوزارة في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة استثمر في دبي بشكل تلقائي حيث تم تخصيص 5 موظفين للرخص الغذائية، وباقي الرخص تم تخصيص 3 موظفين.

وتشير آخر البيانات إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة المواد البشرية والتوطين. وتسعى الوزارة إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال ورفع تنافسية دولة الإمارات».

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تشمل منصة استثمر في دبي جميع أنواع أنشطة بلدية دبي خاصةً الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص واختصار رحلة المتعامل والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة».

77 جنسية

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أظهرت آخر الاحصائيات أن منصة استثمر في دبي أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات ما يعادل 90% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر كل من الجنسية البريطانية، والروسية، والفرنسية، والأردنية، والمصرية، والهندية، والباكستانية، والفلبينية.

وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، وجاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37% تلتها الفئة العمرية 36-45 بنسبة 35%. ونعمل أيضاً من خلال منصة استثمر في دبي على التأكد من صحة بيانات المتعاملين المسجلين بها».

وأكد يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن فريق منصة (استثمر في دبي) يعمل على الخطة المستقبلية للخدمات في المنصة وتقديم خدمات للمرحلة الثانية والتي سوف يتم تطبيقها عام 2021 حيث ستضم المنصة عدة خدمات إضافية للرخص التجارية منها جميع التعديلات على التراخيص وفتح الحسابات البنكية لبنوك أخرى وإصدار فروع الشركات وتجديد الرخص التجارية وفتح الملف المروري للمركبات، مشيراً إلى أنه تم فتح 87 حساباً مصرفياً فورياً من بنك الإمارات دبي الوطني عبر المنصة.

وقال: «تمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف على كافة خطوات تأسيس الأعمال في دبي، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خارطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتكاليف احتضان الأعمال التجارية وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها».

قيمة مضافة

تقدم منصة (استثمر في دبي) مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري مثل إصدار بطاقة المنشأة والمطلوبة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وتخصيص حصص العمالة، وتوثيق عقد التأسيس من اقتصادية دبي، وعضوية غرفة دبي، بالإضافة إلى فتح حساب مصرفي فوري من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري.

وتتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، بالإضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية.

ومن خلال منصة (استثمر في دبي)، يستطيع المستثمر الاطلاع على جميع المعلومات التي يحتاجها بشأن المتطلبات وشروط إصدار التراخيص التجارية وجميع الرسوم ذات الصلة في دبي لأكثر من 2000 نشاط تجاري.

كما يمكنه الحصول على تراخيص لشركته والتراخيص التجارية الأخرى فوراً، من خلال تجربة رقمية سلسة ومتكاملة محورها المستثمر، ما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة والمعاملات الورقية المطلوبة لتأسيس الشركات.

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