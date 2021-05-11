1.3 تريليون درهم رسملة الأسهم للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اقتربت رسملة الأسهم المحلية السوقية من حاجز 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها في ختام جلسة، أمس، معززة بمكاسب سوق دبي بعدما أضاف مكاسب بأكثر من 1.5 مليار درهم بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار والبنوك، التي ضغطت بدورها على سوق أبوظبي ودفعته للإغلاق بالمنطقة الحمراء.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.35% إلى 2696 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والسلع والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.14% عند 6209.42 نقاط بضغط أسهم البنوك والعقار والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.32 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و122.5 مليوناً في دبي. وجرى تداول 378.7 مليون سهم، موزعة بواقع 264.36 مليوناً في أبوظبي و114.37 مليوناً بدبي، من خلال 6506 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.26% مع نمو «ديار» 0.36% و«إعمار مولز» 1.53% و«الاتحاد العقارية» 3.32% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 1.32% واستقر «إعمار العقارية»، وزاد قطاع البنوك 0.68% بدعم مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 1.2% و«دبي الإسلامي» 0.2%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.21% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.9% فيما استقر «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال»، ونزل قطاع النقل 0.44% مع نزول «العربية للطيران» 0.76% و«أرامكس» 0.24% فيما صعد «الخليج للملاحة» 0.95%.

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 42.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 14.2 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 11.3 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.48%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 20.68 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.58% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي التجاري» 0.16% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.4%، ونزل قطاع العقار 0.79% بضغط انخفاض «الدار العقارية» 0.83% فيما استقر «رأس الخيمة العقارية».

وصعد قطاع الاستثمار 0.1% مع ارتفاع «العالمية القابضة» بالنسبة ذاتها، فيما زاد «إشراق» 2.52% وانخفض «الواحة كابيتال» 0.79%، ونما قطاع الطاقة 1.64% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 2.74% و«دانة غاز» 0.38% فيما انخفض «طاقة» 1.45%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

تصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 328.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 243 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 210.6 ملايين. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 14.5%، فيما كان «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 8.6 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

وقد تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 2.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 2.4 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 9 ملايين.

إفصاحات

★ سجلت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين تراجعاً في الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 4.9 ملايين درهم خلال الربع الأول 2021 مقارنة بـ 9.6 ملايين في الربع المقابل 2020.

★ حققت شركة أورينت يو ان بي تكافل أرباحاً بقيمة 4.28 ملايين درهم خلال الربع الأول 2021 مقارنة بخسائر 2.9 مليون في الربع الأول 2020.

★ بلغت أرباح شركة اللاينس للتأمين 10.48 ملايين درهم خلال الربع الأول 2021 مقارنة بأرباح 10.26 ملايين في الربع الأول 2020.

★ سجلت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تراجعاً في أرباح الربع الأول 2021 لتصل إلى 24.86 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 26.67 مليوناً في الربع الأول 2020.

★ حققت شركة عُمان للتأمين أرباحاً بقيمة 72.06 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقابل خسائر بلغت 48.58 مليوناً في الربع الأول 2020.

★ ارتفعت أرباح شركة دبي للمرطبات بنسبة 18% لتصل إلى 18.276 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة بـ 15.52 مليون درهم في الربع الأول 2020.

★ ارتفعت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 26.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 15.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

★ قلصت «صناعات أسمنت الفجيرة» خسائرها إلى 4.58 ملايين درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 16.3 مليوناً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

★ تعقد المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق اجتماعاً في 24 مايو الجاري للاطلاع على رسالة مكتب ويلسون بخصوص قرار الشركة الأم بتقديم طلب تصفية لمكاتب الشركة العالمية وتداعيات الأمر على المؤسسة والمشاريع القائمة.

★ سجلت شركة «أبوظبي لبناء السفن» خسائر بنحو 15.6 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة بنحو 12.03 مليوناً في الفترة نفسها 2020.

★ تحولت شركة «الإمارات للتأمين» إلى الربحية بعدما حققت أرباحاً بنحو 26.29 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بخسائر بنحو 12.18 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

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