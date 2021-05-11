657 مليوناً أرباح إعمار العقارية في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار العقارية» تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات العقاريّة، مؤكّدة بذلك ثقة المستثمرين المستمرّة بعلامة إعمار التجاريّة وتعافي سوق العقارات في مدينة دبي. وسجّلت «إعمار» في الربع الأول زيادة في المبيعات العقاريّة للمجموعة بنسبة 83% لتصل إلى 7.11 مليارات مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 3.88 مليارات. كما كانت المبيعات أعلى بنسبة 6% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2019.

وبلغت إيرادات «إعمار» في الربع الأول 5.99 مليارات درهم، محقّقة بذلك زيادة بنسبة 12% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 5.32 مليارات.

كما سجّلت أرباحاً صافيةً بقيمة 657 مليون درهم مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 609 ملايين، محقّقة بذلك نمواً بنسبة 8%. وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز، 41.8 مليار درهم وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس قوة الركائز الماليّة للشركة.

مرونة السوق

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق حيويّةً ونمواً في العالم، تعد مرونة سوق العقارات في دبي شاهداً على التزامها أن تصبح إحدى أفضل المدن في العالم. نحن ملتزمون تسليم مشاريعنا وفق مواعيدها المقرّرة، وتقديم مشاريع سكنيّة متميّزة وغير مسبوقة تساهم في تحسين نمط حياة المقيمين والزوّار معاً.

فقد تمكّنت «إعمار» في فترة زمنيّة قصيرة من تحقيق نتائج مماثلة لنتائج عام 2019، التي سبقت تأثيرات الجائحة في الأعمال التجارية على مستوى العالم. ولم تكن هذه النتائج محض صُدفة، بل هي ثمرة جهود جماعيّة كبيرة.

تسليمات

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 74,500 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية، وما يزال لديها أكثر من 25,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير في دولة الإمارات و11,500 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

إعمار الدولية

واصلت عمليات «إعمار» الدوليّة تحسين نتائجها التشغيلية، وسجّلت مبيعات عقارية بقيمة 1.21 مليار درهم في الربع الأول 2021 مقارنةً بنتائج الربع الأول 2020 التي بلغت 1.02 مليار درهم، وبنتائج الربع الأول 2019 التي بلغت 764 مليون درهم، ما يمثّل نمواً بنسبة 18% مقارنةً بعام 2020 وبنسبة 59% مقارنة بعام 2019. وساهمت أعمال ومشاريع «إعمار» الدوليّة بنسبة 13% من إجمالي إيرادات «إعمار»، مُعزّزة بعملياتها الناجحة في كل من مصر، والهند، وباكستان.

١وسجّلت «إعمار مولز»، إيرادات قدرها 901 مليون درهم. ووصل إجمالي صافي ربحها في الربع الأول إلى 318 مليونا.

إعمار للضيافة والترفيه

وحقّقت «إعمار» من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات قدرها 457 مليون درهم للربع الأول 2021، عبر الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة والتي حقّقت معدلات إشغال 62%.

وتأكيداً لتنوّع قنوات إيرادات «إعمار»، حقّقت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مُجتمعة إيرادات بقيمة 1.35 مليار درهم أي ما يعادل 23% من إجمالي إيرادات المجموعة.

781 مليوناً أرباح «إعمار للتطوير»

حقّقت «إعمار للتطوير» إحدى أعلى نتائج مبيعاتها ربع السنوية في الربع الأول 2021 مُعزّزة بمبيعات المخزون الاستثنائية. كما ارتفعت نسبة مبيعات العقارات بمقدار الضعف لتصل إلى 5.88 مليارات درهم مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 2.85 مليار درهم.

ويعزى هذا الأداء الباهر في المبيعات إلى استمرار تعافي سوق العقارات في المنطقة وثقة المستثمرين بعلامة إعمار التجارية. وأطلقت «إعمار للتطوير» مشروع «جولف بلايس تيراسز» في الربع الأول من عام 2021.

في الربع الأول، حقّقت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية قدرها 781 مليون درهم، وإيرادات قدرها 3.848 مليارات درهم بزيادة بنسبة 20% و26% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز قيمة 25.049 مليار درهم إماراتي (6.820 مليارات دولار أمريكي)، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركتّي إعمار العقارية وإعمار للتطوير: التزامنا الثابت تسليم المشاريع، وتوليد التدفّق النقدي، وتطوير المشاريع المستقبليّة ساهم في نتائج مبيعاتنا الجيّدة في الربع الأول 2021.

ما يميّزنا عن منافسينا هو استراتيجيتنا القائمة على المجمعات المتكاملة، إذ لا نقدّم وحدات سكنيّة متميّزة فحسب وإنما أيضاً مجموعة من مراكز التسوّق ومراكز الترفيه والضّيافة الفاخرة التي تتمّم أصولنا. وقد تمكّنا عبر منهجنا المرن من تطوير مجمّعات سكنية متكاملة والاستمرار في دفع عجلة النمو عاماً بعد عام.

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