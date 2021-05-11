أرباح «سلامة» عند أعلى مستوياتها في الربع الأول منذ 2011

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين نتائجها المالية المدققة للربع الأول 2021 حيث ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين إلى أعلى مستوياته خلال هذا الربع الأول منذ 2011، ليصل إلى 24,22 مليون درهم، بنسبة نمو 84,43% بالمقارنة مع 13,13 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وحققت الشركات التابعة لـ«سلامة» في مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيلها أرباحاً وصلت إلى 6 ملايين درهم في الربع الأول 2021 بالمقارنة مع 2 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت. وساهمت حصة «سلامة» في «شركة سلامة للتأمين التعاوني» (سلامة السعودية) في زيادة دخل الاستثمار بواقع 12,25 مليون درهم.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: يشكّل نجاحنا في تحقيق أعلى مستويات الأرباح للربع الأول في العشر سنوات الماضية، وارتفاع دخل الاستثمار وربحية السهم دليلاً ملموساً على كفاءة هذه الاستراتيجية، كما يعزز ثقتنا بإمكانات النمو المستمرة التي تحظى بها «سلامة». وتتمتع الشركة بوضع قوي لتسريع وتيرة النمو.

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