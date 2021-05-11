21 مليوناً أرباح «البحيرة للتأمين»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، تحقيق نتائج جيدة رغم تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تراجع دخل العقار المملوك للشركـــة.

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، إن الأقساط المكتتبة بلغت 221 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2021 مقابل 230 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2020.

وبلغت أرباح عمليات التأمين 17,4 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021 مقابل 13,9 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح 21 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2021 مقابل 19 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 671 مليون درهم في 31/‏3/‏2021 مقابل 675 مليون درهم في 31/‏12/‏2020، وبلغت موجودات الشركة 2,675 مليون درهم في 31/‏03/‏2021 مقابل 1,921 مليون درهم في 31/‏12/‏2020. وأكدت الشركة حرصها على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز ضوابط إدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة بالشركات المساهمة العامة.

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