تفاهم بين «دبي للذهب والسلع» و«إس أند رويال جروب منغوليا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة المتخصصة في مجال تداول المشتقات في المنطقة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية طويلة الأجل مع مجموعة «إس أند رويال جروب منغوليا»، وهي مجموعة استثمارية مقرّها منغوليا تعمل في صناعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة الخارجية والإنشاءات.

وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان بإنشاء علاقة تجارية طويلة الأمد تشمل تبادل الخبرات والآراء والأفكار حول الفرص التجارية المحتملة في المستقبل، واستكشاف إمكانية استيراد وتصدير البضائع بين الإمارات ومنغوليا. كما ستبحث مجموعة إس أند رويال إمكانية انضمامها عضواً دائماً في كل من بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: تعتبر منغوليا أرضاً غنية بالموارد الطبيعية والفرص المربحة، وتتماشى مذكرة التفاهم مع مجموعة إس أند رويال، والتي تعدّ مجموعة استثمارية رائدة في منغوليا، مع هدفنا نحو تعزيز التعاون الخارجي وتوسيع خبراتنا ومعارفنا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق فوائد هائلة للجانبين، ونعتقد بأنها ستكون الخطوة الأولى نحو ترسيخ علاقة طويلة ومفيدة.

وقال سيرجبودي دولجورسورين، رئيس مجموعة «إس أند رويال جروب منغوليا»: يسرّنا أن ندخل في هذه الشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع، إذ تربط بين منغوليا والإمارات علاقات تاريخية مميزة. ويتمثل طموحنا في أن نصبح بوابة للسوق المنغولية، إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة البلاد كمركز رئيسي لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع بورصة دبي للذهب والسلع.

وتأتي مذكرة التفاهم بعد احتفال الإمارات ومنغوليا مؤخراً بمرور 25 عاماً على علاقاتهما الدبلوماسية، وإعلان منغوليا خططها لفتح سفارة في أبوظبي.

المجموعة

تأسست مجموعة إس أند رويال في عام 2004، وتمتلك وتدير حالياً مجموعة تضمّ أربع شركات شقيقة، هي يوكوهاما للإطارات في منغوليا، ومؤسسة خدمات الغاز المنغولية، ومؤسسة رويال للكهرباء، ورويال لتطوير البنية التحتية، وتهدف جميعها إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأجل من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية لجمهورية منغوليا.

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