58 % انخفاض صافي خسائر «جلفار» في الربع الأول

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 حيث حققت الشركة مبيعاتٍ بلغت 166.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 60 % عن الربع الأول من العام الماضي، نتيجة إعادة فتح الأسواق الرئيسية كالسعودية وسلطنة عُمان والكويت.

كما حققت الأعمال في أسواق شمال إفريقيا مبيعاتٍ أعلى بشكلٍ كبير. وخلال هذا الربع، انخفض صافي الخسارة بنسبة 58 % مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 29.2 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات القوي وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.

واشارت الشركة إلى اتخاذها 4 إجراءات لمعالجة الخسائر. وأوضحت الشركة، في افصاح لسوق أبوظبي أمس، أن أول إجراء هو الاستمرار الناجح في إعادة الدخول إلى السوق بعد رفع تعليق التصدير المؤقت إلى السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان خلال الربع الأول والثاني من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الإجراء الثاني يتمثل في إعادة هيكلة محفظة المنتجات وإطلاق منتجات جديدة في مجالات علاجية جديدة في أسواق مختلفة، وثالثاً تنفيذ المزيد من مبادرات عمليات التحسين والإنتاجية ورابعاً تصفية الأصول المتعثرة.

وقال الشيخ صقر حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة شركة جلفار: من المشجع جداً رؤية الشركة تواصل اتخاذ خطواتٍ كبيرة فيما يتعلق بنمو المبيعات وتقليل الخسائر خلال الربع الأخير. وبعد التقدم الذي حققته العام الماضي، نحن على ثقة من أن جلفار ستكون قادرة على الحفاظ على أدائها المالي والتشغيلي مع توفر فرص أكبر أمامها.

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