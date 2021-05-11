62.7 مليون درهم صافي ربح «سيراميك رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، نتائجها المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 62.7 مليون درهم، متفوقاً على مستويات الأرباح لما قبل الجائحة (36.9 مليون درهم في الربع الأول 2019). وقد عادت الشركة إلى حالة من النمو المطرد.

واستمرت العمليات في الأسواق العالمية بالتحسن في الربع الأول، ما أدى إلى أقوى بداية للعام سجلتها الشركة منذ 2016. ووصل إجمالي هامش الربح الكلي للربع الأول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35 % مدفوعاً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءات وتحسين خطوط الإنتاج.

ويعتبر إجمالي الإيرادات للربع الأول 2021 هو الأعلى منذ 5 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 21.9 % على أساس سنوي إلى 722.8 مليون درهم مدفوعة بالنمو في جميع الأسواق الرئيسية.

نمت إيرادات الربع الأول 2021 بنسبة 78.5 % في السعودية، و2.1 % في الإمارات، و67.0 % في الهند، و18.9 % في بنغلاديش، و22.7 % في أوروبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي. ووصل الإنتاج في الإمارات إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بسبب زيادة الطلب من السعودية.

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: تستمر الإيرادات بالتحسن في جميع الأسواق ؛ ومع ذلك، نتوقع أن تتأثر الإيرادات بالموجة الثانية من «كوفيد 19» في الهند وبنغلاديش. وستبقى صحة وسلامة موظفينا من أهم أولوياتنا. وبالنظر إلى ما تبقى من 2021، ستكون أولويتنا الاستثمار في علامتنا التجارية، وتنمية أعمالنا في السعودية وحماية حصتنا في الإمارات وبنغلاديش.

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