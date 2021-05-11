631 مليوناً صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول 2021، حيث بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 740 مليون درهم، في حين بلغ صافي الربح 631 مليون درهم، وحافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 835 مليوناً.

وكان دعم جهود الجهات المعنية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا محط التركيز خلال الربع الأول، حيث حرصت الشركة على تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة. وخلال الربع الأول من عام 2021، أصبحت «أدنوك للتوزيع» أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم تُطعم 100% من موظفيها العاملين في الخطوط الأمامية، حيث اختار أكثر من 10,000 موظف أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 817 مليون درهم. سجل قطاع توزيع الوقود في الشركة أداء تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى.

نفقات تشغيلية أقل

وخلال الربع الأول، تقلصت النفقات التشغيلية (باستثناء مصاريف الاستهلاك) لشركة «أدنوك للتوزيع» بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاء ذلك رغم توسعة لشبكة محطات التجزئة، ويعود الفضل في تقليص النفقات التشغيلية إلى المبادرات التي اتخذتها الإدارة لتحسين النفقات التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي مع ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً تماشياً مع سياستها للنمو الذكي. وبلغت سيولة الشركة 5.1 مليارات درهم كما في 31 مارس 2021، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

مواصلة النمو

وافتتحت الشركة أربع محطات خدمة جديدة في الدولة. وتنوي تسريع وتيرة إنجازاتها والالتزام بخططها لافتتاح 70-80 محطة جديدة في الدولة والسعودية بنهاية العام، ويتوقع افتتاح 30-35 محطة جديدة في الإمارات. ومن ضمن المحطات الأربع الجديدة التي افتتحت في الإمارات، هناك محطتان من طراز أدنوك «On-the-go»، التي تم تصميمها لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة للأحياء السكنية والمناطق التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات.

واستثمرت «أدنوك للتوزيع» في توفير تجربة رقمية حديثة وعصرية لعملائها، حيث تم خلال الربع الأول تجديد ما مجموعه 14 من متاجر «واحة أدنوك». وساهمت مثل هذه المبادرات التي تركز بشكل متزايد على العملاء في زيادة متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 2.2% كما في 31 مارس 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وإلى جانب نموها داخل الإمارات، سرعت «أدنوك للتوزيع» من وتيرة توسعها على الصعيد الدولي، لا سيما في السعودية، حيث أبرمت في 2020 و2021 ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على 35 محطة خدمة ليصل إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: يعود الفضل في القوة التي نتمتع بها في المقام الأول إلى التفاني المتواصل الذي أظهره جميع العاملين في الشركة، ونحن ممتنون لموظفينا العاملين في الخطوط الأمامية، وقد وسعنا من استراتيجيتنا للنمو الذكي في الربع الأول من العام، ولدينا أهداف طموحة خلال عام 2021 تشمل افتتاح 70-80 محطة خدمة جديدة داخل دولة الإمارات وخارجها. كما واصلنا التركيز على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين خلال الربع الأول من عام 2021، ونلتزم باتباع سياسة شفافة وقوية لتوزيع الأرباح.

مكافآت

شهد الربع الأول انضمام 27 شريكاً إلى برنامج «مكافآت أدنوك»، وهو ما يعني حصول أعضاء البرنامج على المزيد من العروض والخصومات المقدمة من كبرى شركات الترفيه والتسلية. وبنهاية الربع الأول من عام 2021، سجل برنامج «مكافآت أدنوك» أكثر من مليون مستخدم، وحقق إنجازاً كبيراً بتجاوز إجمالي عدد المعاملات التي تمت باستخدام نقاط برنامج «مكافآت أدنوك» 12 مليون معاملة.

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