أرباح «شعاع كابيتال» الربعية إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال»، نتائجها المالية للربع الأول 2021. ونجحت المجموعة في تحقيق أعلى مستوى لصافي الربح العائد للمساهمين خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح 25 مليون درهم بالمقارنة مع صافي خسارة عائد للمساهمين بمقدار 262 مليون درهم في الربع الأول 2020.

وشهدت الإيرادات التشغيلية زيادة بنسبة 132% على أساس سنوي من 19 مليون درهم في الربع الأول 2020 إلى 45 مليوناً في الربع الأول 2021. ووصلت الأرباح الربع سنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 75 مليون درهم للربع الأول 2021 بالمقارنة مع سالب 202 مليون درهم في الربع الأول 2020 بزيادة 277 مليون درهم على أساس سنوي. وهذا هو رابع ربع من الربحية على التوالي تشهده «شعاع» على الرغم من استمرار تداعيات «كوفيد 19» على المشهد الاقتصادي.

وحقق قطاع إدارة الأصول أرباحاً قياسية رغم انخفاض قيمة الأصول المدارة بشكل طفيف إلى 13,9 مليار دولار مقارنةً بالمستويات القياسية البالغة 14,1 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020، وذلك بسبب التخارج من أنشطة منخفضة الربحية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: نظراً لنجاحنا في تحقيق أعلى مستويات للأرباح في الربع الأول خلال العشر سنوات الماضية، فإننا متفائلون جداً بتحقيق المزيد من النتائج المتميزة من خلال الزخم القوي الذي تشهده الشركة والمعاملات المهمة التي تنجزها، كما أننا نجدد التزامنا بمواصلة تنفيذ أجندتنا الاستراتيجية.

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