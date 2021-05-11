781 مليوناً أرباح «إعمار للتطوير» و657 مليوناً لـ «العقارية»

المصدر: دبي - البيان

حقّقت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية قدرها 781 مليون درهم، وإيرادات قدرها 3.848 مليارات درهم بزيادة بنسبة 20% و26% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

كما حققت «إعمار العقارية» أرباحاً صافيةً بقيمة 657 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بنتائج الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 609 ملايين، بنمو8%، كما حققت زيادة كبيرة في المبيعات العقاريّة بنسبة 83% لتصل إلى 7.11 مليارات درهم، ووصلت الإيرادات إلى 5.99 مليارات درهم، بزيادة 12%، وبلغت مبيعات إعمار المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز، 41.8 مليار درهم.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: نحن ملتزمون بتسليم مشاريعنا وفق مواعيدها المقرّرة، وتقديم مشاريع سكنيّة متميّزة وغير مسبوقة تساهم في تحسين نمط حياة المقيمين والزوّار معاً. فقد تمكّنت «إعمار» في فترة زمنيّة قصيرة من تحقيق نتائج مماثلة لنتائج عام 2019، التي سبقت تأثيرات الجائحة في الأعمال التجارية على مستوى العالم.

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 74,500 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية، ولا يزال لديها أكثر من 25,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير في الإمارات و11,500 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

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