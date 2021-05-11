266 % نمو صفقات عقارات دبي في رمضان إلى 9.9 مليارات

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بلغت صفقات بيع وشراء العقارات في سوق دبي، خلال شهر رمضان الجاري، أكثر من 9.9 مليارات درهم ضخها مستثمرون محليون ودوليون في 4,769 صفقة تنوعت ما بين 3,271 وحدة سكنية و712 مبنى وفيلا سكنية و786 قطعة أرض متنوعة الاستخدامات، بنمو قدره 266 % مقارنة بشهر رمضان من عام 2020، حيث سجل السوق حينها 2.7 مليار درهم قيمة 1473 صفقة بيع، وذلك وفقاً لرصد «البيان الاقتصادي».

وبلغ النمو 77% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 والتي شهدت 5.6 مليارات درهم 3040 صفقة بيع، وبمقارنتها مع الفترة ذاتها عام 2018 التي سجلت 7.2 مليارات درهم قيمة 2649 صفقة بيع فقد بلغت نسبة النمو 38%.

وبحسب الرصد فإن المناطق التي شهدت أعلى وأكبر صفقات بيع وشراء العقارات في المدينة خلال شهر رمضان هي على التوالي، مرسى دبي وسجلت مليار درهم عبر 460 شقة سكنية، تلتها نخلة جميرا بتسجيل 500 مليون درهم عبر 92 شقة سكنية، ثم منطقة برج خليفة بـ 426 مليون درهم في 169 شقة سكنية.

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