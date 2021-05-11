631 مليون درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت «أدنوك للتوزيع»، صافي ربح 631 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وحافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية بقيمة 835 مليوناً، بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 740 مليون درهم، وخلال الربع الأول، أصبحت «أدنوك للتوزيع» أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم تُطعم 100% من موظفيها العاملين في الخطوط الأمامية، حيث اختار أكثر من 10000 موظف أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجل قطاع توزيع الوقود في الشركة أداء تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى، وتقلصت النفقات التشغيلية (باستثناء مصاريف الاستهلاك) بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاء ذلك رغم توسعة لشبكة محطات التجزئة.

وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي مع ميزانية عمومية قوية، الأمر الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسّع محلياً ودولياً. وبلغت سيولة الشركة 5.1 مليارات درهم، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.





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