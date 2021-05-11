60 % التوطين في «العالمية القابضة»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أفادت شركة «العالمية القابضة» بأنه انسجاماً مع سياسة التوطين في الدولة رفعت القطاعات الغذائية والصناعية في الشركة نسبة الإماراتيين ضمن موظفيها إلى 60% في العام 2020. وذكرت، في تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، أن النساء يمثلن 62% من الموظفين الإماراتيين.

وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها المستقل يضم خمسة أعضاء موزعين بواقع 4 رجال وسيدة واحدة وهو ما يلبي شرط هيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المجلس في أي شركة مدرجة.وأكدت الشركة التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين عبر جميع مستويات العمل، حيث رفعت نسبة الموظفات الجدد لديها من 15% في 2019، إلى 24% في 2020.

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