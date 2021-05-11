«داو» يصعد .. والاسترليني يقفز

المصدر: (نيويورك - رويترز)

بلغ مؤشر داو جونز الصناعي مستوى مرتفعاً غير مسبوق، أمس بدعم التفاؤل حيال استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في حين رفعت زيادة في أسعار السلع الأساسية أسهم شركات التعدين والطاقة والصلب. وصعد داو جونز 7.5 نقطة بما يعادل 0.02% إلى 34785.27 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4.3 نقاط أو 0.10% إلى 4228.29 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة أو 0.47% إلى 13687.595 نقطة.

وقفز الجنيه الإسترليني فوق 1.41 دولار، مسجلاً أقوى أداء له في أكثر من شهرين بدعم من ضعف العملة الأمريكية وتحسن التوقعات الاقتصادية وإجراءات لتخفيف الإغلاقات وارتياح في السوق بشأن نتيجة انتخابات اسكتلندا.

ورغم فوز أحزاب مؤيدة للاستقلال بأغلبية في برلمان اسكتلندا في الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي؛ فإن المتعاملين في السوق لم يفسروا هذا على أنه عامل خطر في الأجل القصير، لأن تلك الأحزاب لم تحصل على أغلبية مطلقة.

وكان الإسترليني مرتفعاً 1.14% مقابل العملة الخضراء عند 1.4131 دولار بعد أن اخترق في التعاملات الآسيوية حاجز 1.40 دولار للمرة الأولى منذ فبراير ثم صعد فوق 1.41 دولار في جلسة التداول الصباحية في أوروبا. وأمام العملة الأوروبية، زاد الإسترليني 1% إلى 86.01 بنس لليورو بعد أن سجل في وقت سابق 85.97.

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