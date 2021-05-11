«بنك الشارقة» يبحث زيادة تملك الأجانب

المصدر: (أبوظبي – البيان)

يعقد «بنك الشارقة» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 3 يونيو القادم للنظر في زيادة نسبة مساهمة الأجانب في رأس المال من 30% إلى 40%.

كما تناقش الجمعية العمومية أيضا تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل وزيادة قيمتها الحالية إلى 2.5 مليار دولار وإصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج. كما تنظر الجمعية في الموافقة على مشروع القرار المقترح من مجلس الإدارة المتعلق بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة غير قابلة للتحول إلى أسهم في حدود مبلغ لا يتجاوز مليار دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز