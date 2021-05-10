دبي مول يمنح فرصة الفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 100,000 درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر دبي مول، وهو أكبر وجهة للبيع بالتجزئة والترفيه في العالم وأكثرها زيارةً، هو حتماً الوجهة المثاليّة للاستمتاع بالتسوّق وتناول الطعام في إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيحظى المتسوّقون بتجارب جديدة وفرصة للاستمتاع المطلق بعطلة نهاية الأسبوع.

ففي الأيام من 13 حتى 15 مايو، سيحصل الزوّار الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً في وجهات التسوّق والترفيه والمطاعم داخل دبي مول على فرصة للفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 100,000 درهم.

طريقة التأهل

طريقة التأهّل للفوز بسيطة جدّاً! ما عليك سوى إنفاق أكثر من 250 درهماً في دبي مول خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ومن ثم إبراز إيصالاتك عند أي من منصّات خدمة العملاء الأربع المتواجدة داخل المول والتي تقع في الطابق السفلي، بالقرب من بنك الإمارات دبي الوطني، وبالقرب من مطعم وافي جورميه، وفي الطابق الأرضي، بالقرب من الشلّال، وفي الطابق الثاني، في ردهة المطاعم بالقرب من سينابون.

وسيتمّ السحب على الجائزة في 19 مايو، فلا تفوّت هذه الفرصة واستمتع بتجربة لا مثيل لها خلال عيد الفطر المبارك في دبي مول!

مع أكثر من 1300 علامة تجارية و200 مطعم وأهم وجهات الجذب في دبي، يقدّم دبي مول لزوّاره متعة لا مثيل لها هذا العيد. من تجارب التسوّق عالميّة المستوى في فاشن أفينيو، وحتى المتعة والتشويق في مدينة الألعاب الافتراضية VR Park، وحلبة دبي للتزلّج، سيستمتع كل أفراد العائلة بأوقات لا تُنسى!

وعبر تطبيق دبي مول، يمكن للمتسوّقين تعزيز تجربتهم من خلال الاطّلاع على أفضل العروض قبل زيارة المول، وتحديد أقرب مكان في مواقف السيّارات لمتجرهم المفضّل.

استمتعوا بزيارة دبي مول من الثلاثاء 11 مايو وحتى السبت 15 مايو، حيث ستفتح المحلّات التجاريّة والمطاعم أبوابها لاستقبال الزوّار من السّاعة 10 صباحاً حتى 2 صباحاً.

لا تفوّتوا فرصة الربح!

الحدث: تسوّق وتناول الطعام في دبي مول خلال عطلة عيد الفطر واستمتع بفرصة الفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 100,000 درهم إماراتي

التوقيت: من 13 حتى 15 مايو، 2021

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