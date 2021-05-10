«إشراق للاستثمار» تتحول إلى الربحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إشراق للاستثمار، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021 إذ تحولت الشركة للربحية وسجلت أرباحاً تشغيلية بلغت 10,26 ملايين درهم في تحول كبير بالمقارنة بالربع الأول من عام 2020.

ورغم استمرار التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد - 19، حققت إشراق مكاسب من الاستثمارات بلغت 7,62 ملايين درهم. ويعكس ذلك فوائد استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة مطلع عام 2019، وكذلك المكاسب التي حققتها الشركة من استثماراتها في القطاعين المالي والتقني على وجه التحديد.

وفي الوقت نفسه، حافظ قسما التأجير والضيافة في إشراق على أدائهما فوق المتوسط، إذ حققا معدلات إشغال بلغت 98% و97% على التوالي بسبب استراتيجية التأجير الاستباقية والمرنة التي تنتهجها الشركة.

وفي إطار جهودها لتحسين أدائها، قامت الشركة أيضاً بخفض النفقات المباشرة والنفقات الإدارية والعامة بنسبة 19% و16% على التوالي.

على صعيد مشاريع التطوير العقاري، من المتوقع الانتهاء من تشييد مشروع مارينا رايز العقاري في جزيرة الريم في الربع الثاني مـن عام 2021، وتقوم الشركة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز المتطلبات الرسمية المرتبطة بانتهاء المشروع.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق للاستثمار: أدرك مساهمونا مؤخراً فوائد الاستراتيجية التي وضعناها لتحويل وتنويع نشاطاتنا الاستثمارية بعيداً عن الاستثمارات العقارية، وقد انعكس ذلك في تجديد تفويضهم لنا للسنوات الثلاث المقبلة في اجتماع الجمعية العمومية.

وتعكس نتائجنا المالية للربع الأول التقدم الذي نحرزه في خلق القيمة من نشاطات أكثر تنوعاً، إذ حققنا مكاسب استثمارية ونمواً قوياً في أرباحنا النقدية.

ونتطلع إلى تسليم مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم قريباً والذي سيكشف ليس فقط مدى التميز الفني لفريقنا، بل سيشكل أيضاً خطوة مهمة نحو تسييل محفظة أراضينا وتحسين أرباحنا.

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