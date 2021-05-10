‏ميركاتو يشجع المتسوقين على عمل الخير ويستعد للعيد

المصدر: ‎دبي ـ البيان

أطلق ميركاتو وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ‏الإماراتي حملته الخيرية الرمضانية «شاركونا ‏الخير والإحسان» خلال الشهر الفضيل إذ تعد ‏هذه المبادرة من المبادرات الخيرية التي يستضيفها ‏ميركاتو للعام الثالث على التوالي بهدف تشجيع المتسوقين على عمل الخير ومساعدة المحتاجين وذلك من خلال ‏التبرع بالاحتياجات والمستلزمات اليومية، وبعض المواد ‏الغذائية، حيث يتم وضع التبرعات في صناديق التبرعات الموزعة في كافة أنحاء ‏ميركاتو، إذ لاقت الحملة إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين حيث تم جمع أكبر عدد من التبرعات التي ساهم فيها الكبار والأطفال معاً.

‏وبهذه المناسبة استضاف ميركاتو إفطاراً رمضانياً في مطعم سلاب بحضور ممثلين من إدارة ميركاتو ومجموعة من الصحافيين ‏والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين البارزين، حيث قام الحضور وعائلاتهم بالتبرع بالعديد من الاحتياجات ‏والمستلزمات اليومية والمواد الغذائية والألعاب المستعملة والجديدة في ‏منطقة التبرعات، وتبِع حملة التبرعات حفل إفطار رمضاني استضافه ميركاتو.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ‏لميركاتو: يحرص ميركاتو على إدراج المسؤولية الاجتماعية على قائمة الأولويات لدعم المجتمع ورسم الفرحة والابتسامة على وجوه المحتاجين، وتحث حملة «شاركونا الخير والإحسان» جميع أفراد المجتمع على التبرع بما ‏تجود به أنفسهم للمحتاجين ونحن في ميركاتو نسعى إلى جمع أكبر قدر ‏ممكن من التبرعات، فالهدف من الحملة هو تشجيع روح العطاء عند ‏الأطفال والكبار ومساعدة الأطفال المحتاجين لإسعاد كل طفل محتاج.‏‎

ويحتفل ميركاتو بالعيد وبأجواء مميزة، ومتسوقو ميركاتو وتاون سنتر جميرا على موعد مع احتفالية عيد وذكريات لا تنسى، فكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا سيحظى بفرصة ربح 10.000 درهم حتى آخر أيام عيد الفطر.

لا تفوتوا فرصة زيارة ميركاتو وتاون سنتر جميرا خلال أيام العيد للتسوق في متاجركم المفضلة وقضاء أروع الأوقات.

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