100 ألف درهم.. عيدية دبي مول للمتسوقين

المصدر: دبي- البيان

يتيح «دبي مول» أكبر وجهة للبيع بالتجزئة والترفيه في العالم وأكثرها زيارةً، خلال إجازة عيد الفطر المبارك فرصة للمتسوّقين للفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة 100,000 درهم في الأيام من 13 حتى 15 مايو، الزوّار الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً في وجهات التسوّق والترفيه والمطاعم داخل دبي مول.

وطريقة التأهّل للفوز بسيطة جدّاً! ما عليك سوى إنفاق أكثر من 250 درهماً في دبي مول خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ومن ثم إبراز إيصالاتك عند أي من منصّات خدمة العملاء الأربع المتواجدة داخل المول والتي تقع في الطابق السفلي، بالقرب من بنك الإمارات دبي الوطني، وبالقرب من مطعم وافي جورميه، وفي الطابق الأرضي، بالقرب من الشلّال، وفي الطابق الثاني، في ردهة المطاعم بالقرب من سينابون.

سيتمّ السحب على الجائزة في 19 مايو، فلا تفوّت هذه الفرصة واستمتع بتجربة لا مثيل لها خلال عيد الفطر المبارك في دبي مول!

مع أكثر من 1300 علامة تجارية و200 مطعم وأهم وجهات الجذب في دبي، يقدّم دبي مول لزوّاره متعة لا مثيل لها هذا العيد. من تجارب التسوّق عالميّة المستوى في فاشن أفينيو، وحتى المتعة والتشويق في مدينة الألعاب الافتراضية VR Park، وحلبة دبي للتزلّج، سيستمتع كل أفراد العائلة بأوقات لا تُنسى!

وعبر تطبيق دبي مول، يمكن للمتسوّقين تعزيز تجربتهم من خلال الاطّلاع على أفضل العروض قبل زيارة المول، وتحديد أقرب مكان في مواقف السيّارات لمتجرهم المفضّل.

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