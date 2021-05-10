الاتحاد للطيران توفر خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إبرام شراكة مع شركة دوبز، التابعة لدناتا، أول شركة متخصصة في تزويد حلول خارج المطار بالمنطقة، والتي تتيح للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود على الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. كما يمكن أيضاً ترتيب إجراء فحص كورونا عبر الشريك الطبي لشركة الطيران LifeDX.

ولحجز الخدمة والاستفادة منها، يُرجى من الضيوف زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وسوف يصل موظفو إتمام إجراءات السفر في الموقع الذي تم حجزه خلال الوقت المحدد بين الساعة الثامنة صباحاً والثامنة مساءً، حيث سيقوم الموظف بفحص وثائق السفر وإتمام إجراءات السفر واستلام الحقائب، كما يمكن أيضاً اختيار المقاعد في الوقت ذاته وشراء وزن إضافي إن وجد. وتتيح الخدمة أولوية الصعود على متن الطائرة واستلام أمتعتهم مبكراً وخدمة أولوية استلام الحقائب وذلك مقابل رسوم إضافية.

وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الامتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

وبهذه المناسبة، أفاد مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: "تسعى الاتحاد للطيران دائماً إلى البحث عن سبل مبتكرة لتعزيز تجربة السفر، وتسهم هذه المبادرة في منح الضيوف مزيد من خيارات السفر المريحة."

"ويساعد إتمام إجراءات السفر من المنزل في الحد من التقارب في المطار ولا سيما خلال جائحة كورونا، حيث سيتمكن الضيوف من التوجه مباشرة إلى بوابات الهجرة وتجنب الوقوف في الصفوف بالمطار."

ومن جهته، أفاد عمر أبو فرج، الرئيس التنفيذي لشركة دوبز التابعة لدناتا: "يسرنا أن نتعاون مع الاتحاد للطيران لمنح المسافرين خدماتنا الرائجة في إتمام إجراءات السفر من المنزل بأبوظبي، والتي ستسهم بالطبع في توفير راحة البال لضيوف الاتحاد، ومساعدتهم في الاستمتاع بتجربة بسفر آمنة وسلسلة خلال الجائحة وبعدها."

كما يتوافر فحص كورونا من المنزل عند حجر أي باقة من باقات إتمام إجراء السفر من المنزل، حيث سيقوم ممرض LifeDX بإجراء الفحص، وسوف تُرسل النتائج بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة خلال فترة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

ويتم توفير باقات إتمام إجراءات السفر من المنزل بأسعار تبدأ من 220 درهماً وتشمل حتى أربع حقائب بغض النظر عن عدد الضيوف المسافرين. كما يمكن أيضاً إضافة وزن إضافي مقابل 40 درهماً للقطعة وخدمة الحقائب مقابل رسوم معينة. ويمكن للمسافرين المقيمين خارج أبوظبي حجز خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل مقابل رسوم إضافية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com لمزيد من المعلومات حول الخدمة.

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