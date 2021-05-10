200 % نمو مبيعات «ريبورتاج العقارية» في 11 مشروعاً بأبوظبي ودبي خلال 4 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تحقيق مبيعات تتجاوز 500 مليون درهم منذ بداية العام 2021، بنمو يتجاوز 200% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، والتي شهدت تسجيل مبيعات بقيمة 165 مليون درهم.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي. وتتوزع قائمة مشاريع «ريبورتاج» بواقع 8 مشاريع في أبوظبي، بمناطق مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية وجزيرة ياس، إضافة إلى 4 مشاريع بدبي.

وبلغت قيمة مبيعات ريبورتاج خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 369 مليون درهم، مقابل 132 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، بنمو يصل إلى 180%.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن مواصلة «ريبورتاج» تحقيق مبيعات قوية رغم التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19» خلال العام الحالي، يعكس قوة أداء الشركة وجاذبية مشاريعها، فضلاً عن قوة واستقرار أداء القطاع العقاري في الإمارات.

وكانت «ريبورتاج» قد حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال العام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأكد سليمان أن العام 2020 شهد طرح الشركة لعدد من المشاريع الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي استقطبت شرائح متنوعة من المشترين، لاسيما في ظل اهتمام الشركة بتوفير طرق سداد ميسرة وعروض خاصة، موضحاً أن استمرار الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع «ريبورتاج» رغم تحديات «كوفيد 19»، والتزام الشركة بإنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، عزز ثقة العملاء في مشاريع «ريبورتاج»، ما أسهم في زيادة الطلب.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدة سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخراً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي تباشر «ريبورتاج» تطوير مشاريع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

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