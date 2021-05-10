74 % ارتفاع أرباح «الوطنية للتكافل»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)، أمس، النتائج المالية للربع الأول 2021، مسجلةً صافي ربح قدره 3.9 ملايين درهم، بزيادة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الشركة: رغم التحديات التي تواجه قطاع التأمين، إلا أن الشركة حققت أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من عام 2021، وذلك بفضل التحسن في دخل الاكتتاب والاستثمار.

ويسعدنا أيضاً أن نرى عائداً مجزياً على حقوق الملكية بلغت نسبته 15% مدفوعاً بإيراداتنا الاستثمارية التي ارتفعت إلى 3.6 ملايين درهم، من 2.3 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2020، محققة بذلك نمو بلغت نسبته 67%.

وأضاف: «أدى الانضباط في عمليات الاكتتاب إلى انخفاض نسبة المطالبات، مما أدى إلى زيادة دخل الاكتتاب بنسبة بلغت 238%».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظل خطوط الأعمال الخاصة بقطاعي السيارات والصحة في الشركة تحت ضغط بسبب الأسعار التنافسية وارتفاع تكاليف الاستحواذ، إلا أن الشركة أجرت التغييرات اللازمة عليها للحفاظ على ربحيتها واستمرارها في تلبية وتجاوز احتياجات العملاء.

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