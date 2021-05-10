«رمضان الشارقة» يواصل نجاحاته وسط إقبال المتسوقين وتكثيف العروض والخصومات

المصدر: الشارقة - البيان

دخل «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسبوعه الأخير وسط إقبال متزايد من المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية والتمتع بفعالياته المتنوعة.

وأكدت غرفة الشارقة أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة يرتفع بشكل لافت في إطار التحضيرات لعيد الفطر السعيد، وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان في دورته الـ31 التي تستمر لغاية 15 مايو الجاري.

وأكد جمال بوزنجال منسق عام المهرجان، أن فعاليات «رمضان الشارقة» تحظى باهتمام سكان وزوار الإمارة، مشيراً إلى أن مراكز التسوق تشهد هذه الأيام إقبالاً لافتاً وتفاعلاً يومياً مع مختلف الفعاليات التي تنظمها الغرفة والأسواق التجارية، وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي الميدانية التي تنفذها اللجنة التنظيمية للحدث الذي يستقطب يومياً آلاف الزائرين الذين يستمتعون بمعالم الشارقة السياحية، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص دائماً على توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان وتشرف على الحملات الترويجية المصاحبة له، وتقوم ببحث سبل دعم وتطوير قطاع تجارة التجزئة وما يرتبط به من أعمال وخدمات مع المعنيين بشؤون القطاع.

تكثيف العروض الترويجية

ولفت بوزنجال، إلى أن مراكز التسوق حرصت على تكثيف عروضها الترويجية ورفع نسبة حسوماتها، إلى جانب تقديم العديد من الجوائز والامتيازات، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المتسوقين لشراء حاجيات وهدايا العيد والاستفادة من التخفيضات الكبرى وما يرافقها من فرص الدخول في سحوبات على عدد كبير من الجوائز القيمة من بينها ثلاث سيارات فاخرة من نوع BMW، و10 قسائم مشتريات بقيمة 5000 درهم، و20 قسيمة بقيمة 2500 درهم إلى جانب 10 هواتف متحركة، سيحظى بها المتسوقون وزوار المهرجان في السحوبات التي ستقام يومي 14 ـ 15 مايو في مركز صحارى سنتر، والزاهية سيتي سنتر.

ارتفاع المبيعات

أعربت هنا السويدي مساعد المنسق العام للمهرجان، عن توقعاتها بأن يرتفع حجم المبيعات في الأيام الأخيرة من المهرجان بشكل ملحوظ في ظل العديد من العوامل والأسباب ومن أبرزها السحوبات المغرية التي تقدمها مراكز التسوق مثل مركز صحارى الذي يقدم قسائم مشتريات بقيمة 200 ألف درهم فضلاً عن السحب الكبير على سيارة BMW X6، إضافة إلى نصف كيلو ذهب 21 قيراطاً في مركز سيتي سنتر الشارقة.

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