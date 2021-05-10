1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 216.09 مليون درهم و417 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.89 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 508.02 ملايين درهم منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 76.21 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 431.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 140 مليون درهم ورهن في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 88 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 7 هبات بقيمة 14.11 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.

وبالنسبة لتصرفات الاثنين فقد بلغت 831 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 198 مبايعة بقيمة 567.62 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 131.64 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 435.98 مليون درهم.

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