(شروق) تخصص باقات سياحية وترفيهية للزوار خلال العيد

المصدر: الشارقة - البيان

تخصص هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لجمهور مختلف وجهاتها السياحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مجموعة متنوعة من باقات الترفيه والضيافة لتقدم لهم تجارب متنوعة وتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، وتشمل خصومات على أسعار الغرف والمأكولات في منشآت الضيافة الفاخرة، وورشاً ترفيهية مجانية للأطفال وبأسعار رمزية للكبار، وعروضاً بهلوانية وموسيقية، وباقات خاصة لعشاق المغامرات الصحراوية والرحلات على الكثبان الرملية والراغبين باستكشاف أسرار الكنوز الطبيعة.

وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الزوار، تؤكد «شروق» أنها تعمل على اتخاذ كافة التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، أثناء تقديم خدماتها للضيوف، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تضمن حماية ورفاهية الزوار والمقيمين والموظفين، وذلك من خلال تعقيم مختلف مرافق الوجهات بشكل يومي وتوفير الماسحات الحرارية والمعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.

وتتضمن عروض «شروق» لكل من حافلات «جولة سياحية في الشارقة» و«قوارب الشارقة»، شراء تذكرتين لـ «تجربة جولة لمدة يوم واحد» في حافلة «حافلة جولة سياحية في الشارقة» والحصول على تذكرتين لطفلين مجاناً، وشراء تذكرة جولة خاصة بـ «قوارب الشارقة» لمدة 15 دقيقة مقابل 110 دراهم والحصول على 10 دقائق إضافية مجاناً.

وتتيح الهيئة للزوار الذين يرغبون مزيجاً من التجارب مع حافلة «جولة سياحية في الشارقة» شراء تذكرة خاصة لتجربة جولة في أنحاء مدينة الشارقة بالإضافة إلى رحلة من وإلى مدينة خورفكان برسوم تبلغ 120 درهماً للبالغ و100 درهم للطفل، كما تتيح باقة متكاملة من «جولة سياحية في الشارقة» تشمل «تجربة جولة ليوم واحد» إلى جانب رحلة عبر «قوارب الشارقة» لمدة 15 دقيقة، يليها زيارة وجولة في جزيرة النور وبيت الفراشات مقابل 130 درهماً للبالغين و70 درهماً للأطفال.

وتقدم واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والترفيهية المتكاملة التي تجذب زوار الإمارة من مختلف الثقافات، مجموعة من الأنشطة والعروض للعائلات من جميع الأعمار وهي، عروض أجنحة النيون بالرسوم المتحركة في 13 مايو، وعرض الطبول بالرسوم المتحركة في 14 مايو، وعروض عجلة البهلوان في 15 مايو، وعروض موكب التجوال في 13 و 14 مايو، تبدأ العروض من الساعة 5:00 مساءً وتستمر إلى الساعة 10:00 مساءً كما توفر «شروق» للزوار فرصة حجز باقة العيد الحصرية التي تتضمن تجربة «قوارب الشارقة» لمدة 30 دقيقة في الواجهة، إلى جانب تناول الطعام في مطعم «أوشنا» ضمن الوجهة مقابل 300 درهم لشخصين.

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