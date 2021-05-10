جمارك دبي تعلن استمرار العمل ومواعيد الدوام بإجازة الفطر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي بأن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الفطر يأتي في إطار رسالة الدائرة بتوفير أقصى درجات الراحة لإسعاد العملاء من خلال تقديم الخدمات المرتبطة بتخليص البضائع خلال الإجازة انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات جمركية ذات قيمة مضافة ودعم أعمال الاقتصاد والتجارة باستمرار لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل عام.

ويستمر العمل بمرفأ ديرة ومركز جمارك خور دبي ومركز جمارك الحمرية على مدار الساعة، كما يستمر العمل بمركز تفتيش جبل علي وتيكوم للبوابة الرئيسية رقم 3 ومحطة الحاويات رقم 2 على مدار الساعة وستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من مطارات دبي وقرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي ومركز دبي للزهور طيلة أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة.

وبالنسبة لمركز خدمة عملاء ميناء راشد فسيكون مغلقاً طوال فترة إجازة العيد، وسوف يعمل مركز التفتيش التابع لمركز جمارك ميناء راشد على مدار الساعة.. وعلى مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد.

أما إدارة البيانات الجمركية فسيكون العمل فيها على مدار الساعة في مبنى جمارك دبي الرئيسي لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.

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