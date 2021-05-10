«جوهرة» تواصل احتفالها برمضان وعيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجوهرات جوهرة في شهر رمضان الكريم بطرح مجموعة حصرية من المجوهرات التي تضفي سحراً وأنوثة على إطلالاتكِ.

تقدم مجموعة مجوهرات جوهرة في الشهر الكريم وعيد الفطر مجموعة تصاميم من الذهب الأصفر والمزخرف بتفاصيل شرقية تحاكي التراث بأصالة لا يعلى عليها وبلمسات إبداعية تحتفي بالأصالة الإماراتية في كل تفاصيلها. كما تقدم بعض التصاميم التي تتميز بلمسات عصرية ولكن ممزوجة بحس تراثي لتلائم الإطلالة التي تبحثين عنها في الشهر الكريم كمجموعة فارفاللا التي تتميز تصاميمها بالإبداع المنسوج من الذهب الملون والأشكال الفريدة والبسيطة في آن واحد.

كما تستمر مجوهرات جوهرة في تقديم حسوم 50% على تشكيلة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ في جميع فروعها في الإمارات العربية المتحدة، حتى 15 مايو.

عالم من المجوهرات الذهبية والماسية والأحجار الكريمة تضعه مجوهرات جوهرة بين يديكِ.

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