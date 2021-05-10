فعاليات ترفيهية وعروض ترويجية خلال عطلة عيد الفطر في دبي

المصدر: وام

تستقبل دبي عيد الفطر المبارك بأجواء احتفالية مع تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية ما يجعل منها وجهة مميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالتجارب المميزة التي تشتهر بها الإمارة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي " دبي للسياحة " - العديد من فعاليات العيد التي تم إعدادها لتلبية مختلف الأذواق خلال عطلة العيد الرسمية من 29 رمضان حتى 3 شوال حيث ستلتزم كافة المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد بجميع إجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويعود مهرجان دبي للكوميديا خلال فترة العيد ولمدة 10 أيام ليقدم أروع العروض الكوميدية العالمية متعددة اللغات ..كما تستضيف "دبي أوبرا "حفل الهولوغرام الأول للفنان الراحل عبد الحليم حافظ يومي 13 و14 مايو الجاري حيث سيتسنى لعشاق المطرب المصري الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية من الطرب.

وتصطحب فعالية "الحي" خلال عيد الفطر الزوار في رحلة فريدة عبر سلسلة من ديكورات الإضاءة المستوحاة من تخطيط ومعالم الأحياء الإماراتية والتي ستقام في "لاست إكزت الخوانيج" من 13 إلى 15 مايو الجاري لتتيح للزوار استكشاف مجموعة مذهلة من العروض التي تعكس التمازج بين الملامح المحلية والمعمارية لأحياء المدينة.

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