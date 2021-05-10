الإمارات تستحوذ على ربع قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

استحوذت 25 مؤسسة إماراتية على صدارة قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية 2021، وتضمنت القائمة عدداً من أبرز قصص نجاح الأعمال في الشرق الأوسط. وقد سلطت القائمة الضوء على العديد من الشركات التي ساعدت على تشكيل المنطقة ونقلت إرثها عبر الأجيال.

وحصلت الشركات السعودية ضمن القائمة بواقع 36 شركة. تليها الإمارات العربية المتحدة بـ25 شركة، والكويت بـ7 شركات.

وتصدرت القائمة مجموعة العليان السعودية، التي أسسها سليمان العليان شركة عاملة في مجال المقاولات والتجارة في المملكة.

كما تملك المجموعة اليوم محفظة متنوعة من الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية. وتليها مجموعة منصور المصرية، وماجد الفطيم الإماراتية، لتشكل بذلك أول 3 مراكز في القائمة.

وكذلك تهيمن الشركات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، «المجموعات التي تستثمر في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية» على القائمة بواقع 87 شركة. وتعد مجموعة أصيلة للاستثمار، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، الوحيدة التي لا تعمل في قطاعات متنوعة ضمن أقوى 10 شركات.

بينما تبرز المجموعة إلى جانب شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (MASIC) بوصفهما من أصغر الشركات عمراً في القائمة، إذ أسست كلتاهما في عام 2010. أما مجموعة دبليوجي تاول العُمانية (WJ Towell& Co) فتعد أقدم شركة عائلية مصنفة، إذ أسست عام 1866.

ومن بين أكبر 100 شركة عائلية في عام 2021، كان 32 من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، المؤسسين الأصليين أو شاركوا في تأسيسها، و3 شركات فقط ترأستها نساء: شركة محسن حيدر درويش التي ترأسها الأختان أريج ولجينة محسن درويش. ومجموعة العليان التي تديرها حذام العليان، إضافة إلى ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون.

لإعداد القائمة، أدرجت فوربس الشرق الأوسط الأعمال التجارية أو الشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية. بينما لم نعتمد الشركات المدرجة في أسواق الـمـال بوصفها شـركـات مملوكة للعائلات، بل استثمارات للمجموعات العائلية القابضة. وقد جمعنا المعلومات من البورصات، والتقارير الصادرة عن شركات الاستشارات والجامعات، إلى جانب المصادر الأولية الأخرى.

في حين اعتمد التصنيف على مقاييس عدة، ومنها: حجم استثمارات الشركات العائلية، وقيمة الأصول وأداؤها، وعمر الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من ناحية القطاعات، والامتداد الجغرافي.

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