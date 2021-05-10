«نيتيكس جلوبال» تنضم إلى شبكة «باك نِت إنترناشونال»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة باك نِت إنترناشيونال عن حصول نيتيكس جلوبال، المزود الرائد لأنظمة أتمتة المباني القائمة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، على العضوية الذهبية ضمن شبكتها العالمية لتكون أحدث الشركات التي تنضم إلى مجتمع باك نِت العالمي، حيث تشمل محفظة منتجات وحلول الشركة باقة واسعة من أنظمة إدارة وأتمتة المباني وحلول القياس وتوفير الطاقة وأمن المؤسسات وتكامل المُدن الذكية.

وقال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس: «نلتزم في شركة نيتيكس، التي تتميز بمعدلات نموها السريعة، بالتعاون دوماً مع هيئات الاختبار المتخصصة العالمية المُعتمدة، مثل باك نِت إنترناشيونال، ما يمنح العملاء وجميع الأطراف المعنية الثقة اللازمة للاعتماد على خدماتنا، لا سيما في الأسواق الجديدة».

وتنضم نيتيكس بهذه الخطوة إلى أكثر من 150 من أبرز مزودي خدمات أتمتة المباني، الذين يتمتعون بصفة أعضاء عالميين في شبكة باك نِت إنترناشيونال ويحرصون على الالتزام بمعيار «شبكات أتمتة المباني والتحكم بها» (BACnet) بوصفه بروتوكولاً عالمياً للاتصالات.

من جانبه، قال أندي ماكميلان، الرئيس والمدير الإداري لمؤسسة باك نِت إنترناشيونال: «تُمثل نيتيكس إضافة مثالية لمجتمع باك نِت إنترناشيونال، لا سيما وأنّها تحرص على استثمار الحلول التكنولوجية المتقدمة لتعزيز إمكانات أتمتة المباني في مجالات تحليلات المباني وإدارة الطاقة، وهو جانب بالغ الأهمية في إدارة المنشآت بفعالية وكفاءة في حلول المُدن الذكية».

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