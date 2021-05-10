الإمارات ضمن الكبار في ريادة الأعمال

المصدر: (أبوظبي - وام)

صنفت خمس مؤسسات دولية متخصصة الإمارات ضمن قائمة أفضل عشرين دولة حول العالم في 13 مؤشراً خاصاً بقطاع ريادة الأعمال خلال عام 2020، ونجحت الإمارات في إحراز المركز الثاني عالمياً في ريادة الأعمال بحسب تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فيما صنفها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمرتبة الرابعة في مؤشر توافر رأس المال الاستثماري والخامسة في نمو الشركات المبتكرة.

وجاءت الإمارات بالمرتبة السادسة عالمياً في مؤشرات مرونة الشركات ورأس المال الاستثماري وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية وبالمرتبة نفسها في مؤشر تغير ظروف السوق.

وحلت الدولة بالمرتبة السابعة في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال والمرتبة الثامنة في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر، وحازت الدولة المركز التاسع عالمياً في مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرتبة نفسها في مؤشر تكلفة رأس المال، في حين جاءت بالمرتبة العاشرة في مؤشر ديون الشركات والحادية عشرة في مؤشر إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكر

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