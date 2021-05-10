اندماج وشيك في القطاع الصناعي الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعقد شركة «أركان» لمواد البناء اجتماع مجلس إدارة في 17 مايو الجاري لدراسة العرض المقدم من «صناعات» التابعة لشركة أبوظبي القابضة، لتوحيد أعمال «أركان» مع حديد الإمارات.

وذكرت «أركان»، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن البنود الأساسية للعرض المقترح تتضمن قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «حديد الإمارات» إلى «أركان» على أن تصدر «أركان» إجبارياً لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى حوالي 5.1 مليار سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة.

ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أركان» بقيمة 0.798 درهم للسهم الواحد. وعند تطبيقه على تقييم «صناعات» لشركة «حديد الإمارات» فذلك يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة «أركان» بحوالي 1.4 مليار درهم. وبعد استكمال الصفقة ستمتلك «صناعات» ما يناهز 87.5 % من إجمالي أسهم المجموعة المشتركة.

وسينظر مجلس إدارة «أركان» في الصفقة المقترحة من قبل «صناعات» قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ستنعقد الجمعية العمومية لشركة «أركان» للنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري. وسيبقي هذا العرض مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة، بما فيها موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى الحصول على موافقة مساهمي «أركان».

وزاد سهم «أركان» بأكثر من 14.9 % خلال جلسة أمس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز