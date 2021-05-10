«اقتصادية دبي» ترصد جاهزية مراكز التسوّق للعيد

المصدر: دبي - بشار باغ

عززت «اقتصادية دبي» من زياراتها التفتيشية لمراكز التسوق كافة بهدف رصد الجاهزية لاستقبال حشود الزوار خلال أسبوع عيد الفطر.

وخلال زيارة فرق التفتيش لعدد من المراكز، رصدت كاميرا «البيان» جهود المفتشين الدقيقة للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية في المتاجر بما يشمل ملصقات التباعد الاجتماعي وإدارة الطاقة الاستيعابية لكل متجر من خلال ملصقات على الواجهة الأمامية التي تحدد الحدث الأقصى للمتسوقين، كما قام المفتشون خلال الجولة بمطابقة الأسعار الأصلية للمنتجات ومقارنتها مع العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر بمناسبة عيد الفطر للتأكد من صحتها.

وأوضح خالد الهاجري، مدير قسم الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، أن مفتشي حماية المستهلك يعملون على مدار 24 ساعة، خاصة خلال موسم عيد الفطر الذي يعد موسم الذروة بالنسبة لقطاع التجزئة بهدف ضمان الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن المفتشين يقومون بالتدقيق على عروض وتنزيلات متاجر التجزئة لضمان عدم التلاعب بالعروض أو الأسعار أو السحوبات.

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