«اتصالات» تصدر سندات بمليار يورو

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أعلنت «مجموعة اتصالات» عن إتمامها وبنجاح عملية إصدار سندات، بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة، التي أصدرتها في عام 2014، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركه اتصالات المغرب.وقامت المجموعة بإصدار السندات على شريحتين: الأولى لفترة 7 سنوات، بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%، والثانية لفترة 12 سنة، بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.

يهدف قرار إعادة التمويل إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين تكلفة التمويل. وشهدت عملية إصدار السندات نجاحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين على الاكتتاب، الذي تجاوز قيمة السندات، التي أصدرتها المجموعة بــ 6 مرات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز