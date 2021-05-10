4 إجراءات لمعالجة خسائر «ديار» المتراكمة

المصدر: (دبي - البيان)

حددت شركة ديار للتطوير، 4 إجراءات لمعالجة خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول، البالغة 1.733 مليار درهم، تشكل 30% من رأسمالها البالغ 5.778 مليارات درهم.

وقالت الشركة، أمس، إن الإجراءات تضمنت استكمال كافة المشاريع القائمة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة، وتعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك الآن 3 مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل عبر أنشطة إدارة العقارات والمرافق.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة وضع سوق العقار في دبي، والتي تم تسجيلها في عام 2010.

كما قامت الشركة في عام 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والذي نشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2018.

وقامت الشركة في عام 2020 بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها في قطاع الضيافة، وذلك نتيجة تأثيرات جائحة «كورونا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز