الإمارات تسجّل أعلى إشغال فندقي في المنطقة 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية، بأن فنادق الإمارات واصلت الحفاظ على صدارتها كأعلى معدلات في نسب الإشغال الفندقي متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021 وذلك بناء على أداء الشهور الأربعة الأولى من العام.

وذكرت المؤسسة، أن فنادق الدولة حلت في المراتب الأولى بمتوسط نسب إشغال متوقعة تتراوح بين 54 و77% في العام الجاري، مسجلة فارقاً كبيراً في نسب الإشغال بالمقارنة بمدن سياحية في السعودية ومصر والبحرين وعُمان والكويت وقطر والأردن ولبنان.

وتراوحت نسبة الإشغال في فنادق دبي بين 63 و71 %، وأبوظبي 54 % ورأس الخيمة بين 57 و77 % والشارقة والفجيرة 57 و54 % على التوالي.

وبلغت نسب الإشغال المتوقعة لفنادق السعودية بين 29 و55 %، وفي مصر تراوحت بين 37 و61 %، وعُمان والبحرين 44 % لكل منهما، فيما بلغت في قطر والكويت 67 و44 % على التوالي، والأردن بين 34 و40 % ولبنان 33 %. وذكر أنه مع التقدم في 2021 تواصل العديد من الأسواق رحلتها نحو التعافي.

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