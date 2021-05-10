عمومية الاتحاد العقارية ترفض ميزانية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

رفضت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وقالت الشركة إن الجمعية لم تصادق أيضاً على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية، كما لم توافق على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية وتحديد أتعابهم، كما لم تصادق على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي للشركة وعلى المادة (1/‏‏40) و(2/‏‏51) والمادة 64.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، كما وافقت على تعيين شركة «مزارز» لتدقيق ميزانية عام 2021 وتحديد أتعابها بمبلغ 690 ألف درهم، وتصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

وأفادت الشركة بأن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً بالتمرير يوم السبت المقبل لمناقشة البيانات المالية.

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