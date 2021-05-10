اتفاقية شراكة بين «ميزا» وبنك رأس الخيمة الوطني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ميزا» التي تزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة قائمة على التكنولوجيا المالية وتتخذ من الإمارات مقراً لها، إبرام شراكة استراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني في مؤسسة دبي للمستقبل. وقّع الاتفاقية بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي للبنك، ومحمد الويفاتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميزا.

وتهدف الشراكة إلى تسهيل الحصول على التمويل لمجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة في سوق الإمارات.

وقال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: من خلال عملنا في المؤسسة ومنطقة 2071، فإننا نسعى إلى جعل دبي مدينة رائدة في المستقبل، ومركزاً متكاملاً للشركات الناشئة والمواهب من جميع أنحاء العالم. والتكنولوجيا المالية هي واحدة من القطاعات التي نركز عليها والتي تشهد حالياً نمواً كبيراً، تسرّعه جائحة كورونا.

ونهنئ «ميزا» وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وإحدى أوائل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمت إلى منطقة 2071 - على التعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، والذي يشهد على نجاح جهودنا في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة.

وهذه الشراكات هي إثبات لمهمتنا الأساسية المتمثلة في ربط الشركات الناشئة ورواد الأعمال بأصحاب المصالح المناسبين من القطاعين العام والخاص المبتكرة.

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