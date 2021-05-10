«إتش إس بي سي» يصدر أول قروض رهن عقارية خضراء

المصدر: (دبي- البيان)

أصدر بنك «إتش إس بي سي» أول قروض رهن عقارية خضراء في الإمارات، ما يؤسس لنقلة نوعية مهمة ومتطورة في سوق العقارات السكنية في الدولة، ولأصحاب العقارات السكنية المستقبليين، وللتمويل المستدام.

وتمت الموافقة على منح قروض الرهن العقارية الثلاثة لعملاء «إش إس بي سي»، لشراء منازلهم السكنية في مجمّع المدينة المستدامة في دبي، ويقوم بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة بتوفير القروض السكنية الخضراء بمعدلات فائدة مخفضة بنسبة 0.25% للعقارات، التي تلبي معايير استدامة محددة، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم ترتيب القرض المتعارف عليها.

وقال دانيال روبنسون، رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي الإمارات»: يعتبر إصدار أول قروض رهن عقارية خضراء في الإمارات نقلة نوعية مهمة بالنسبة لأسواق العقارات السكنية والأسواق المالية في الدولة، كما تبرز مدى استقطاب تسهيلات التمويل الأخضر للعملاء من الأفراد، الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات أكثر استدامة مع الأخذ بالاعتبار النواحي الإيجابية لهذا النوع من التمويل.

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «دايموند» للتطوير العقاري المطورة للمدينة المستدامة: «نفخر في المدينة المستدامة بكوننا أول مشروع عقاري في المنطقة، يوفر فرصة الاستفادة من قرض الرهن العقاري الأخضر من HSBC. وقد عملنا بجد لتطبيق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية في تصميم هذه المدن من خلال التزامنا بمستقبل خالٍ من الكربون».

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